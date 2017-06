Politie tast in het duister over dode man Noordwijk

NOORDWIJK - De persoon die in de zee bij Noordwijk is aangetroffen, is een man. Hij is tussen de 25 en 35 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een licht getinte huidskleur, een stevig postuur, kort en donker kroeshaar en een sikje. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de man. Over de doodsoorzaak tast de politie nog in het duister.





Wie tips heeft of meer weet over de overleden man, wordt verzocht contact op te nemen met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

Kitesurfers ontdekten de man vrijdag aan het eind van de middag en sloegen alarm. Hij droeg een donker vest met capuchon, een donker T-shirt met daarop twee doodshoofden, een zwarte trainingsbroek van Adidas (maat 3XL) met rode/roze strepen langs de pijpen en rode Nike Air Max-gympen (maat 45,5).Verder had hij een grote koptelefoon met microfoon (zwart-rood van kleur) om de nek hangen. Ook droeg hij een oranje, nylon rugzakje van Converse. Wie tips heeft of meer weet over de overleden man, wordt verzocht contact op te nemen met de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek. Dat kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.

