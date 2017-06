Eerste Haagse Pride Walk: Kleurrijke stoet trekt door de stad

Pride Walk door Den Haag | Foto: Richard Mulder

Burgemeester Pauline Krikke was aanwezig bij de aftrap van de Pride Walk. De stoet liep daarna van het Homomonument op het Malieveld naar de Grote Markt. Vanaf 16.00 uur gaat daar het The Hague Rainbow Festival van start.De Pride Walk The Hague is een idee van jongerenorganisatie The Hang-Out 070 in samenwerking met COC Haaglanden en andere LHBT-organisaties. De Pride Walk is ook bedoeld om de lesbische, homoseksuele, bisekseksuele en transgender (LHBT) gemeenschap in de stad zichtbaarder te maken.