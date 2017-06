Windsurfer Badloe wint wereldbeker Santander

Foto: ANP

DEN HAAG - Windsurfer Kiran Badloe heeft de wereldbekerfinale in Santander gewonnen. De 22-jarige Hagenaar eindigde zaterdag in de medalrace voor de Spaanse kust als derde. Dat was ruim genoeg voor de eindzege.





Badloe begon de afsluitende race met zestien punten voorsprong. Die royale marge dankte hij vooral aan zijn drie overwinningen van woensdag en drie zeges van vrijdag. De Fransman Louis Giard werd tweede in de eindstand, voor Shahar Zubari. De Israëliër won zaterdag de afsluitende medalrace.

Door: Sportredactie Correctie melden