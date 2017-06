Afscheid van oude HALO-gebouw aan Laan van Poot

Foto: Omroep West

In het oude complex genoten de oud-studenten eerst van een optreden van de turnploeg van de HALO. Daarna reden ze op de fiets en met een dj-busje voorop reden ze naar het nieuwe onderkomen van de lerarenopleiding in de Sportcampus Zuiderpark.De HALO bestaat al ruim honderd jaar en was sinds de oprichting in 1912 gevestigd aan de Laan van Poot. Nu verhuist de opleiding naar de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark.Een deel van het oude complex wordt gesloopt. Op deze locatie in de Vogelwijk moeten onder meer woningen komen