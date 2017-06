Auto vat vlam in Delft

Foto: Marofer

DELFT - Op de Prinses Beatrixlaan in Delft is zaterdagmiddag een auto volledig uitgebrand.

Volgens getuigen zag de bestuurder rook uit de motorkap van de auto komen. Toen de brandweer ter plaatse was, stond de hele auto al in brand.



Het vuur is geblust, maar van de auto is niet veel meer over. Het is niet bekend waardoor de auto in brand vloog. De weg was tijdens het incident tijdelijk afgesloten.



