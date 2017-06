Extra toezicht WoonZorgcentra Haaglanden opgeheven

DEN HAAG - Het extra toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is beëindigd. De IGZ heeft dat besloten na onaangekondigde bezoeken aan diverse huizen van de zorginstelling.

WZH voldoet aan nagenoeg alle normen en de inspectie heeft er vertrouwen in dat WZH de opgemerkte aandachtpunten zelf ter hand neemt, maakte de zorginstelling zaterdag bekend. In de zomer van 2016 kwam de WZH op een lijst van slecht presterende verpleeghuizen. In oktober haalde de inspectie de instelling er weer af.Landelijk kwam WZH in november 2014 in het nieuws door onvoldoende zorg aan dementerende ouderen onder wie de moeder van Martin van Rijn , de staatssecretaris van Volksgezondheid.