Leimonias bereikt finale en kan voor de 22e keer landskampioen worden

DEN HAAG - Het tennisteam van Leimonias heeft een ticket voor de finale om het landskampioenschap in de eredivisie gemengd bemachtigd. De titelverdediger won op het eigen sportpark in de halve finales van Lobbelaer-Moerdijk. Zondag kunnen de Hagenaars voor de 22e keer de titel pakken.

Leimonias was op dreef en was na de vier enkelspelen al zeker van een plek in de finale. Het stond met 3-1 voor en kon op basis van het setvoordeel niet meer worden ingehaald door Lobbelaer.In de finale treft Leimonias het Amersfoortse Egeria Alta. In de halve eindstrijd waren zij te sterk voor Hangar 20 Zandvoort.