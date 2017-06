Gratis reanimatiecursus levert 1000 nieuwe burgerhulpverleners op

Foto: Hartstichting

DEN HAAG - Dertig borstcompressies, twee keer beademen. Het is de gouden regel bij reanimeren. Hoe meer mensen dat kunnen, hoe beter. Daarom bood de Hartstichting zaterdag een gratis reanimatiecursus aan in het stadion van ADO Den Haag. Duizend mensen kwamen daarop af en registreerden zich als burgerhulpverlener.

Om slachtoffers van een hartstilstand binnen de eerste cruciale zes minuten te kunnen reanimeren, is een zo fijnmazig mogelijk netwerk van burgerhulpverleners nodig.



'Om Nederland veilig te maken hebben we 1 procent van de bevolking nodig, dus 170.000 mensen die zich aanmelden als burgerhulpverlener', vertelt Harry van der Zwaag van de Hartstichting. 'Er zijn veel meer mensen die al kunnen reanimeren, dus onze oproep is vooral ook: als je kunt reanimeren, meld je dan aan zodat je vindbaar bent, zodat je via een sms het leven kunt redden van je buurman of buurvrouw.'



Sms en Google Maps



Het burgerhulpverleningsnetwerk werkt als volgt: zodra iemand 112 belt met een melding van een hartstilstand, drukt de centralist op een knop waardoor alle burgerhulpverleners in de directe omgeving van het slachtoffer een sms krijgen.



Daarin staat het adres en een link naar de exacte locatie op Google Maps. 'Zo'n burgerhulpverlener kan dan veel sneller bij het slachtoffer zijn dan een ambulance', aldus Van der Zwaag.



Pijn op de borst



Coen Mol uit Wateringen kan erover meepraten. Hij kreeg een hartstilstand, nu drieënhalf jaar geleden. 'Ik kwam thuis na werk en had pijn op de borst, hield op met ademen en was stervende', aldus Mol.



'Mijn vrouw heeft gelijk 112 gebeld en die heeft doorgeschakeld met burgerhulpverlening. Daar heeft een buurtbewoner op gereageerd. Ze was binnen twee minuten bij mij en heeft mij gereanimeerd, samen met de buurvrouw. Ze heeft mijn leven gered. Als ze een paar minuten later was geweest, had ik hier niet gestaan.'



Zelf redder



Na zijn eigen hartstilstand heeft Coen Mol zelf ook een reanimatiecursus gedaan. 'Toendertijd wist ik niet van het bestaan van burgerhulpverlening, maar toen ik erover hoorde wist ik: dit is iets wat ik ook wil doen.'



En prompt kreeg Coen een jaar na zijn eigen hartstilstand een melding. 'Ik heb mijn buurman gereanimeerd. Hij is uiteindelijk overleden, maar hij is wel in leven naar het ziekenhuis gegaan, dus de familie heeft afscheid van hem kunnen nemen.'





'Alleen niets doen is fout'



De Hartstichting is samen met een aantal andere partijen bezig om te kijken of reanimatie al op school aangeleerd kan worden. 'De jeugd heeft de toekomst. Het zou mooi zijn als de nieuwe generatie vertrouwd raakt met de handeling van reanimatie', zegt Van der Zwaag. 'Het is helemaal niet moeilijk om te reanimeren. Je kan niets fout doen. Het enige dat je fout kan doen, is niets doen.'