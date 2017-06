Agent schiet hond op balkon te hulp

ZOETERMEER - Een agent is zaterdag in Zoetermeer een balkon opgeklommen om een hond te redden. Het beest stond in de volle zon en beschikte niet over water, twitterde de Zoetermeerse politie.





Waar de eigenaren waren en of ze een boete krijgen, is niet bekend.



