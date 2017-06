Bunkerdag trekt veel publiek

Bunkerdag 2017 | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Meer dan 17.000 mensen hebben zaterdag tijdens Bunkerdag een kijkje genomen in bunkers en andere overblijfselen van de Atlantikwall in Nederland. Van Zeeland tot de Waddeneilanden werden zo'n zeventig bunkers opengesteld voor het publiek. Speciaal voor de gelegenheid werden twee commandobunkers in Den Haag uitgegraven.





De Duitse verdedigingswerken kunnen op steeds meer interesse rekenen. In 2015 werden op de themadag slechts zo'n twintig bunkers opengesteld. Vorig jaar waren dat er met 46 ruim twee keer zoveel en dit keer zijn er weer tientallen bouwwerken bijgekomen. In IJmuiden trok de grootste bunker van het land, de Schnellbootbunker, zaterdag veel belangstellenden.



Gedwongen verhuizing



De Duitse bezetters bouwden de enorme Europese verdedigingswal tijdens de Tweede Wereldoorlog in twee jaar tijd. Langs de Nederlandse kust werden enkele duizenden betonnen bunkers aangelegd, waarvan 510 zware. 300.000 kustbewoners moesten hiervoor gedwongen verhuizen.



De Bunkerdag wordt georganiseerd door stichting Europees Erfgoed Atlantikwall. In België kunnen belangstellenden zondag aan de kust bunkers bezoeken.





