Demo tegen misstanden in Rifgebied rustig verlopen

Foto: Regio15

De bewoners van het Rifgebied voelen zich achtergesteld en pleiten al jaren voor beter onderwijs, betere gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en betere infrastructuur. De afgelopen maanden is er op verschillende plaatsen in het gebied gedemonstreerd. Activisten zouden zijn opgepakt.De demonstranten in Den Haag wilden hun steun betuigen aan de Riffijnen. Dat deden ze onder meer met spandoeken en leuzen. Ook in andere Europese steden is de afgelopen weken uit solidariteit gedemonstreerd.