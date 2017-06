Gewonde na schietincident in Haagse binnenstad

Schot gelost in Nieuwe Molstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Nieuwe Molstraat in Den Haag is zaterdagavond iemand neergeschoten. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het onderzoek naar het schietincident is in volle gang. De politie is ook op zoek naar getuigen.