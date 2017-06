Westlandia wint finale HV Cup van Vitesse Delft na sensationele ontknoping

WASSENAAR - De voetballers van Westlandia uit Naaldwijk hebben op een bizarre wijze de Haaglanden Voetbal Cup veroverd. Op het veld van SVC '08 in Wassenaar waren ze zaterdagavond in de finale na een sensationele ontknoping te sterk voor Vitesse Delft: 4-3.

Rick Burgering (in de vierde, 44ste en 90ste minuut) maakte alle Delftse doelpunten. Nick van Vliet deed vlak voor de thee nog iets terug, waarna Remon van Bochoven de 2-2 voor zijn rekening nam.Twee minuten voor tijd leek Patrick Batist matchwinnaar te worden, maar daar dacht Burgering anders over. De beslissende treffer viel in blessuretijd. Uit een hoekschop van Brandon Tichem kopte Van Bochoven raak.Enkele honderden toeschouwers waren op de finaledag van het voetbaltoernooi afgekomen. Vooraf was Westlandia de grote favoriet, omdat de derdedivisionist uit Naaldwijk twee niveaus hoger speelt dan Vitesse Delft, dat uitkomt in de eerste klasse.Vorige maand moest Westlandia het in de nacompetitie afleggen tegen Rijnsburgse Boys . Vitesse Delft, vorig jaar nog voor het derde jaar op rij winnaar van de Stad Delft Bokaal , maakte het afgelopen seizoen geen aanspraak op een promotie.