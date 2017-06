Geen treinverkeer tussen Leiden en Alphen

Foto: John van der Tol

LEIDEN - Tussen Leiden en Alphen reden zaterdagavond enige tijd geen treinen. Op het traject Leiden Centraal - Leiden Lammenschans was een overwegstoring.

De NS meldt dat dit probleem rond 23.00 uur is opgelost.



Den Haag - Rotterdam



Op het traject Den Haag Centraal - Rotterdam Centraal is een bovenleiding kapot. Daarom rijden er minder intercity's. De extra reistijd kan oplopen tot een kwartier.



Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.