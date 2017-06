Stel uit Noordwijkerhout steekt man neer in Putten, politie lost waarschuwingsschot

NOORDWIJKERHOUT - Een man van 24 en een vrouw van negentien uit Noordwijkerhout hebben vrijdagavond een man neergestoken in het Gelderse Putten. Het slachtoffer zou Wilco Viets zijn, bekend van de Puttense moordzaak. Bij de arrestatie van het stel loste de politie een waarschuwingsschot.

Het duo heeft flink huisgehouden in Putten. Eerst probeerden ze brand te stichten op een camping. Even later kreeg de politie een melding van een inbraak aan de Veenhuizerveldweg, waar het stel mogelijk bij betrokken was.



Vervolgens probeerden de man en de vrouw auto's te laten stoppen, waarbij één auto beschadigd raakte. Een andere auto stopte voor de twee, met daarin de 54-jarige bestuurder en een meisje van vijftien. Het stel wilde naar eigen zeggen een lift naar het politiebureau.



Waarschuwingsschot



Onderweg liep de situatie uit de hand, waarbij de bestuurder werd neergestoken en de verdachten ervandoor gingen, aldus de politie.



Agenten ontdekten de twee op het Fontanusplein, waar de man zijn mes op de keel van de vrouw zette. Hij liet het vallen toen de politie een waarschuwingsschot loste.



Wilco Viets



Volgens misdaadjournalist Peter R. de Vries is het slachtoffer Wilco Viets, een van de twee ten onrechte veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Het slachtoffer werd voor de ogen van zijn dochter volgens De Vries tien keer gestoken in zijn hoofd, hals, borst en hand en raakte zwaargewond. Viets is geopereerd en buiten levensgevaar, zegt de journalist op Twitter. De dader zou een dolgedraaide Pool zijn. De politie wil dat niet bevestigen, evenmin als de identiteit van het slachtoffer.



Volgens De Vries staat de steekpartij los van de Puttense moordzaak. Door zijn speurwerk werden Viets en mede-veroordeelde Herman Dubois na negen jaar cel uiteindelijk vrijgesproken van de moord op stewardess Christel Ambrosius.