Tevergeefse speurtocht naar man met wapen

Foto: Regio15

DEN HAAG - Agenten hebben zaterdagavond de omgeving van de Fruitweg in Den Haag uitgekamd op zoek naar een persoon met een vuurwapen. Volgens een politiewoordvoerder is er uiteindelijk niets gevonden.

Het ging om een melding over een persoon die 'mogelijk met een vuurwapen in de buurt rondliep'. Ook de hondenbrigade werd opgetrommeld omdat het wapen mogelijk ergens gedumpt zou zijn.



De speurtocht werd na een tijdje afgeblazen. Er is niets gevonden en er is ook niemand aangehouden.