Paleistuin afgezet na vondst 'verdachte' envelop

Foto: Regio15

DEN HAAG - De Paleistuin in Den Haag is zaterdagavond ontruimd en afgezet door de marechaussee nadat er een 'verdachte' envelop werd gevonden. 'Die hoorde daar niet en omdat we de situatie niet helemaal vertrouwen, is de boel uit voorzorg afgezet', aldus een woordvoerder.





Een expert is onderweg om onderzoek te doen naar de envelop. Ook de Noordwal is afgezet met linten. De terrassen op de Veenkade zijn wel gewoon open.