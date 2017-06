Paleistuin tijdelijk afgezet na vondst 'verdachte' envelop

Foto: Regio15

DEN HAAG - De Paleistuin in Den Haag is zaterdagavond enkele uren ontruimd en afgezet geweest door de marechaussee nadat er een 'verdachte' envelop werd gevonden. 'Die hoorde daar niet en omdat we de situatie niet helemaal vertrouwen, is de boel uit voorzorg afgezet', aldus een woordvoerder.





Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Een expert heeft onderzoek verricht, er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Rond 01.15 uur werd de tuin van Paleis Noordeinde weer vrijgegeven. Er wordt onderzocht waar de envelop vandaan kwam en hoe die in de Paleistuin terechtkwam.