Potloodventer valt oudere vrouw lastig in Voorschoten

Politiewagens (Foto: John van der Tol)

VOORSCHOTEN - In Voorschoten is zaterdag een vrouw lastiggevallen door een potloodventer. De man sprak de 'oudere dame' aan in het parkje tussen de sportvelden en de Paganinidreef en had daarbij zijn broek geopend, meldt de politie.





Ze roept mensen die worden lastiggevallen door de potloodventer op, om 112 te bellen. 'Onthou het signalement en maak eventueel een foto van de dader', aldus de politie op Facebook.





Het gebeurde rond 13.00 uur. De politie is op zoek naar mensen die rond deze tijd iets hebben gezien.Ze roept mensen die worden lastiggevallen door de potloodventer op, om 112 te bellen. 'Onthou het signalement en maak eventueel een foto van de dader', aldus de politie op Facebook.