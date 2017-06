Laatste kans om een bezoekje aan de Japanse Tuin te brengen

DEN HAAG - Wie nog een bezoekje wil brengen aan de Japanse Tuin in Den Haag, moet snel zijn. Deze zondag is voorlopig de laatste dag dat de tuin geopend is.

Omdat de historische tuin van Landgoed Clingendael heel kwetsbaar is, is hij maar een korte periode per jaar open voor publiek. De tuin is alleen in mei en juni te bezoeken, ook in oktober gaat hij weer twee weken open.De tuin is begin 20ste eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van Landgoed Clingendael. Ze maakte per schip reizen naar Japan en nam van alles uit het land mee. Het is de enige Japanse tuin in Nederland van rond 1910. De tuin is vandaag nog open van 9.00 tot 20.00 uur. Daarna is de eerstvolgende mogelijkheid hem te bezoeken op 14 oktober.