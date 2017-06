Slachtoffer schietincident zelf aangehouden

Schot gelost in Nieuwe Molstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Het slachtoffer dat zaterdagavond gewond raakte bij een schietincident in de Nieuwe Molstraat in Den Haag is zelf aangehouden. De politie vond verdovende middelen in de woning van de 52-jarige man.





Agenten vonden op straat een bloedspoor dat leidde naar het huis van het slachtoffer. Daar vonden zij verdovende middelen. In het ziekenhuis werden het slachtoffer en zijn 20-jarige vriendin aangehouden. De verdachte van het schietincident is nog niet gevonden. De politie zoekt getuigen.

