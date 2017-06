Israëlische ambassadeur: uitspraken Haags raadslid 'totaal onacceptabel'

Abdoe Khoulani. | Foto gemeente Den Haag

DEN HAAG - 'Het is niet alleen schandalig, maar ook totaal onacceptabel om de Israëlische kinderen die Nederland bezochten, moordenaars te noemen.' Dat schrijft de Israëlische ambassadeur in Nederland in een brief aan de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Hij reageert hiermee op een uitspraak van het Haagse raadslid Abdoe Khoulani.





De Israëlische ambassadeur, Aviv Shir-On, is verbaasd en diep verontwaardigd over deze uitspraak. 'Deze 16-jarigen komen naar Nederland om de relaties tussen onze twee landen te verbeteren', schrijft hij aan de burgemeester. Hij vindt het schandalig en totaal onacceptabel. 'Deze woorden zijn niets anders dan een aanmoediging die kan leiden tot het geweld dat we recentelijk hebben gezien in Parijs, Brussel, Berlijn, Manchester en Londen.'



'Belangrijk om te laten weten'



Shir-On weet dat de burgemeester niet verantwoordelijk is voor uitspraken van ieder raadslid. 'Maar ik vind het belangrijk om je te laten weten hoe we ons erover voelen. Zulke uitspraken moeten worden afgewezen en veroordeeld, niet alleen door Hagenaars, maar door de hele Nederlandse bevolking.'



Ook de jongerenorganisatie van het CIDI, het CIJO, noemde de uitspraak verwerpelijk. Een kleine twintig mensen van de organisatie



