HDM (m) dwingt promotie af na shoot-outs

DEN HAAG - HDM is ten koste van Hurley gepromoveerd naar de hoofdklasse. Na zeventig minuten was de eindstand 1-1, waardoor er shoot-outs aan te pas moesten komen. Die werden door de thuisploeg beter genomen.

Het duel kende een flitsend begin. Na tien minuten spelen kon er al twee keer gejuicht worden. Ruben Versteeg zette HDM op voorsprong, maar Stijn Jolie zorgde er met de 1-1 voor dat die goal weinig meer waard was.Met de 1-1 gelijke stand gingen beide ploegen de rust in. HDM was in de eerste helft een tikkeltje dreigender en na de pauze kwam daar geen verandering in. De Hagenaars hadden de meeste kansen, maar verzilverden deze niet.In de shoot-outs was HDM de betere en dwong het promotie naar de hoofdklasse af.