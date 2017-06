HGC (v) verliest beslissingsduel en blijft in de overgangsklasse

Foto: Orange Pictures

WASSENAAR - De hockeydames van HGC spelen ook volgend seizoen in de overgangsklasse. In de beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs voor promotie naar de hoofdklasse was Bloemendaal met 3-2 te sterk voor HGC.





Waar HGC zaterdag moeite had met strafcorners te verzilveren, lukte het Damy Sistermans vandaag wel zo te scoren. Na twee strafcorners achter elkaar was het bij de derde raak. Met een 2-1 voorsprong leek HGC de rust in te gaan, maar vlak voor de pauze viel de 2-2. Een fikse domper.



In de tweede helft was het ongelooflijk spannend en leken shoot-outs onvermijdelijk. Maar vlak voor tijd was het Bloemendaal dat via een strafcorner de winst pakte en zo het ticket voor de hoofdklasse bemachtigde.



