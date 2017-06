File op A44 door afsluiting van A4

LEIDEN - Op de A44 staat zondag file richting Den Haag. Tussen Leiden een Wassenaar was even voor 11.30 uur een vertraging van 20 minuten.

De file komt volgens de VID door de afsluiting van de A4 richting Den Haag. De snelweg is meerdere weekenden afgesloten tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Dat is nodig om stiller asfalt aan te leggen.Later in de middag ontstond er door de werkzaamheden ook file op de A4. Rond 12.30 uur stond er 2 kilometer file tussen Zoeterwoude en Hoogmade 2 kilometer file.