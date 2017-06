Aantal ooievaars in Den Haag blijft gelijk

DEN HAAG - Het aantal ooievaars in Den Haag is de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een tussentijdse meting van een langer lopend onderzoek.

Er zijn ongeveer tien volwassen ooievaars in vijf nesten die structureel in Den Haag verblijven. In de winter is het drukker en loopt het aantal soms op naar veertig.Het aantal ooievaars wordt gemeten door jonge ooievaars ringen om te doen. De Haagse Vogelbescherming meet en weegt ze dan ook. Dit gebeure begin van het weekend in de Haagse wijk Mariahoeve.Vogelspotters uit heel de wereld kunnen de Haagse ooievaars door deze ringen herkennen en delen hun bevindingen met elkaar via het internet.