Uitbreiding Madurodam veroorzaakt boosheid bij adviesgroep

DEN HAAG - De uitbreidingsplannen van Madurodam hebben kwaad bloed gezet bij de Denktank Scheveningse Bosjes. De door de gemeente ingestelde adviesgroep is boos dat het stadsbestuur heeft ingestemd met plannen die invloed hebben op het gebied waar de denktank een visie voor aan het vormen is. De denktank voelt zich voor het blok gezet omdat het niet over de plannen is geïnformeerd.

Madurodam wil overdekte paviljoens bouwen zodat het attractiepark ook met slecht weer bezoekers trekt. Die uitbreiding gaat wel ten koste van een deel van de Scheveningse Bosjes, in totaal 0,6 hectare. Na een hoop gesteggel heeft het Haagse college Madurodam woensdag groen licht gegeven Bij de uitbreiding is een boscompensatie voorgesteld: er komt 1,65 hectare nieuw bos voor terug. Naast die compensatie heeft het college besloten het groen rond de Waterpartij te versterken door het noordelijke deel van de Ver Huellweg te vergroenen en een werklocatie aan de Dr. Aletta Jacobsweg terug te geven aan de natuur.Die plannen vallen verkeerd bij de denktank, een groep van twaalf Hagenaars die in januari werd aangesteld door de gemeente om een visie te vormen over de toekomst van de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Waterpartij.Het college geeft in een brief aan dat de Denktank Scheveningse Bosjes wordt betrokken bij de uitwerking van de vergroening. Maar de denktank is boos dat het niet van te voren over de plannen geïnformeerd is door de gemeente en heeft het gevoel geconfronteerd te zijn met een voldongen feit.De denktank schrijft in een verklaring dat het de voorstellen in principe niet afwijst, maar dat het niet gediend is van de ongewenste en onaangekondigde inmenging van de gemeente. 'Het voornemen reduceert de denktank van visievormend tot een werkgroep die slechts over de concrete uitwerking mag meedenken. Dat was niet de afspraak.'De adviesgroep wil dat de gemeente de visie afwacht en tot die tijd geen besluiten neemt over het gebied. De Denktank Scheveningse Bosjes gaat door met de eigen visievorming en is van plan die in september in te dienen bij de gemeente.