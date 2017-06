Leiden krijgt nieuwe schaatshal als buurtgemeenten meebetalen

LEIDEN - Leiden krijgt toch een nieuwe schaatshal. De gemeente investeert extra geld in de bouw van een ijshal. Voorwaarde is wel dat de omliggende gemeenten de rest van de financiering opbrengen.

De huidige schaatshal aan de Vondellaan in Leiden is hard aan renovatie toe, maar dat werd uitgesteld omdat er plannen waren voor nieuwbouw. Het stadsbestuur zette in december echter een punt achter deze plannen ; het geld was nodig voor het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal. Hierop volgde een stroom van protest en kritiek Het college heeft daarom nu besloten extra geld te investeren. Volgens de gemeente komt meer dan de helft van de schaatsers uit de omliggende gemeenten. Daarom verwacht Leiden dat zij 40 procent van de kosten voor zich nemen.De 250-meterijsbaan moet aan De Vliet komen. Sportwethouder Paul Dirkse: 'Mijn sporthart juicht, nu we zowel een zwembad als een sporthal maar ook een ijsbaan mogelijk gaan maken. Voor de vitaliteit van de stad is dit de meest duurzame en toekomstbestendige uitkomst.'Jeroen Straathof, oud-olympiër en woordvoerder voor de Leidse ijsverenigingen, is voorlopig positief over het besluit van de gemeente. 'We zijn blij dat het college terug komt op het eerdere besluit', zegt hij tegen mediapartner Unity . 'Leiden zet gelukkig een stap naar een nieuwe ijsbaan, maar de regio moet nu echt in actie komen.' De gemeenteraad moet zich nog over de plannen buigen, dat gebeurt 6 juli.