Marinier voor een dag op strand Scheveningen

Mud Masters | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Lekker met een boekje luieren onder een parasol of keihard rennen over het strand in de hitte. Deze twee uitersten waren zondag te zien op het strand in Scheveningen. Voor de tweede keer werd daar namelijk het Mud Masters evenement gehouden waarbij de deelnemers over een mariniersstormbaan moeten.

Mud Masters is zo'n vijf jaar geleden bedacht door Andre Skwortsow, oud marinier. 'De hindernisbanen die ik zelf deed, vond ik te gek. Eigenlijk wilde ik dat toegankelijker maken voor meerdere mensen.'



Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een groot spektakel. Zo'n achtduizend mensen legden dit weekend het parcours af in Scheveningen.