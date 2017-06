Leimonias prolongeert 22e landstitel na spannende eindstrijd

DEN HAAG - De Haagse tennisclub Leimonias heeft de landstitel in de eredivisie gemengd geprolongeerd. Op de eigen gravelbanen van Klein Zwitserland waren de Hagenaars in de eindstrijd van de play-offs te sterk voor Egeria Alta. Leimonias heeft het totaal aantal titels daarmee op 22 gebracht.

De finale was er eentje in de categorie spannend. Na de enkelspelen stond het helemaal gelijk. In de dubbelspelen won Leimonias de eerste set van het herendubbel en toen ging het daar snel.Toen Maxime Authom en Niels Desein uiteindelijk met 6-4, 6-1 wonnen en het op de andere baan 6-2, 5-6 stond, waren de Hagenaars niet meer in te halen en was de 22e titel een feit.Op de website van de tennisbond geeft Leimonias-voorzitter Tom van Dijk aan een zeer gelukkig man te zijn na het bemachtigen van de titel. ‘Jongen jongen jongen wat was het spannend. Ik heb genoten van een geweldig tennisweekeinde. Beter weer kun je niet wensen.’