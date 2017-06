Duizenden kinderen komen af op Kinderboekenparade in Den Haag

Er kwamen zo'n 4.500 mensen af op de Kinderboekenparade.

DEN HAAG - 'Kinderen lezen tegenwoordig nauwelijks meer', wordt vaak gezegd. Toch kwamen zondag ruim 4.500 bezoekers af op de Kinderboekenparade van het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

De parade stond dit jaar in het teken van de zee. Onder andere schrijver Paul van Loon was van de partij op het boekenfestival om avontuurlijke verhalen voor te lezen. Ook kinderboekenschrijver Jacques Vriens las voor uit boeken over ontdekkingsreizen.



Tijdens de Kinderboekenparade werden ook de winnaars van de Prijs van de Nederlandse Kinderjury bekendgemaakt. De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen van Andy Griffiths & Terry Denton haalde de meeste stemmen in de categorie 6 t/m 9 jaar. In de categorie 10 t/m 12 jaar won Dagboek van een muts 10: Puppy Love van Rachel Renée Russelly.