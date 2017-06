Steekincident op de Baljuwdreef in Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - Bij een steekincident op de Baljuwdreef in Den Haag is volgens de politie een persoon gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. De ambulancedienst is ter plaatse om te helpen.

Over de dader(s) en de toedracht van het incident tast de politiewoordvoerder nog in het duister. Via Twitter zoekt de politie naar getuigen. Later volgt meer informatie.