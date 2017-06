West Wekker: Boosheid om uitbreiding Madurodam en bijenzwerm strijkt neer op fiets

REGIO - Een hele goede morgen! Het is maandag en dat betekent dat de werkweek weer begint. Wij hebben de belangrijkste punten uit het nieuws voor je op een rijtje gezet. Dit is de West Wekker!

De uitbreidingsplannen van Madurodam hebben kwaad bloed gezet bij de Denktank Scheveningse Bosjes. De door de gemeente ingestelde adviesgroep is boos dat het stadsbestuur heeft ingestemd met plannen die invloed hebben op het gebied waar de denktank een visie voor aan het vormen is. De denktank voelt zich voor het blok gezet omdat het niet over de plannen is geïnformeerd.De Stichting Bethel Blijft heeft zondagmiddag handtekeningen en geld ingezameld voor behoud van de Bethelkerk. Het is een uiterste poging om de kerk te behoeden voor de slopershamer.Het aantal ooievaars in Den Haag is de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een tussentijdse meting van een langer lopend onderzoek. Er zijn ongeveer tien volwassen ooievaars in vijf nesten die structureel in Den Haag verblijven. In de winter is het drukker en loopt het aantal soms op naar veertig.Het zal je maar gebeuren. Je doet wat boodschappen in de supermarkt en als je terugkomt is een complete bijenzwerm neergestreken op je fiets. Wat doe je dan? Een mevrouw uit Delft overkwam het zaterdagmiddag en belde de politie. 'Ik werd ingeschakeld om het klusje te klaren', zegt imker Hans van Mechelen. Het weer vandaag : Vandaag zijn er wolkenvelden, maar de zon breekt ook geregeld door en het blijft droog. Er waait een matige en aan zee vrij krachtig tot krachtige westenwind. Het wordt maximaal 18 graden.