Auto rijdt met hoge snelheid door tankstation en raakt de pomp

Auto rijdt met hoge snelheid door tankstation in Gouda (Foto: AS Media)

GOUDA - Een auto is zondagavond met hoge snelheid door tankstation De Andel langs de A12 bij Gouda gereden. Daarbij zou de pomp zelf ook geraakt zijn. Dat meldt de politie.

De auto kwam tot stilstand tegen een andere auto. Twee mensen raakte gewond. Beide wagens zijn flink beschadigd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend.Bijna een jaar geleden ging tankstation De Andel in vlammen op . Een automobilist reed in september vol in op de pomp, waarna een vuurzee ontstond. Sinds maart is het nieuwe station open.