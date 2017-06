Waar moet je zijn tijdens Parkpop? Bekijk het schema

DEN HAAG - Wie speelt waar tijdens Parkpop op het Zuiderpark in Den Haag? De organisatie maakt bekend dat de aftrap van het festival volgende week zondag in handen is van de Règâhs.

De Haagse flamingogroep staat om 13.00 uur op het Jupiler Podium. In totaal zijn er drie podia met optredens van onder andere DOOL, de band van Ryanne van Dorst (Elle Bandita), Broederliefde en de Catalaanse ska- en rumbaband La Pegatina.Parkpop is al meer dan 35 jaar een begrip in Den Haag. Dit jaar introduceert de organisator voor het eerst het Popweekend met Parkpop Downtown op vrijdag 23 juni in de Haagse binnenstad, Night at the Park op 24 juni in het Zuiderpark met o.a. UB40, Paul Young, Garland Jeffreys, Diesel en Level42.13.30u - 14.25u DOOL15.00u - 16.00u Friends of the Family16.35u - 17.35u Toots & The Maytals18.10u - 19.10u Alison Moyet19.45u - 20.50u The Baseballs13.00u - 13.50u De Règâhs14.25u - 15.15u Causes15.55u - 16.50u Joanne Shaw Taylor17.30u - 18.25u Los Pacaminos ft. Paul Young19.05u - 19.50u Broederliefde20.30u - 21.35u La Pegatina13.00u - 13.20u The Runaway Boys13.45u - 14.10u VXUY14.35u - 15.05u The Stangs15.30u - 16.00u G.O.D.16.25u - 17.05u Henk & Melle17.30u - 18.10u Niko18.40u - 19.20u Jon Tarifa19.50u - 20.30u Tears & Marble20.40u - 21.25u GLOWINTHEDARK