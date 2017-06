Oh Oh Cherso kaboutertje kan zingen, Bibi Breijman wint It Takes Two

Bibi Breijman, met Waylon, heeft de finale van It Takes Two gewonnen - Foto ANP

DEN HAAG - Bibi Breijman heeft de finale van It Takes Two gewonnen. De Haagse moest het zondag in dit RTL-programma opnemen tegen medefinaliste Tooske Ragas. Bibi werd in 2010 bekend als kabourtertje in de realityshow Oh Oh Cherso.





Bekijk hier het winnende optreden (tekst gaat verder na de video)





Deelnemende BN'ers waren dit seizoen onder meer Hans Klok, Ruben Nicolai, Gijs Staverman en Holly Mae Brood. Bibi was door Waylon gekozen en zong met hem in de finale onder meer 'Let it go' van James Bay. Daarvoor kreeg ze van de jury drie tienen en kon ze na afloop de felbegeerde trofee mee naar huis nemen.



De opzet van It Takes Two is een variant op The Voice. Zeven weken geleden deden de deelnemende BN'ers anoniem auditie voor drie professionele zangers, Waylon, Glennis Grace en Trijntje Oosterhuis. Op basis van de auditie bepalen deze drie zangers met welke BN'ers ze duetpartners willen worden om vervolgens de strijd met elkaar aan te gaan.