Poeples voor Haagse basisschoolleerlingen

DEN HAAG - Een bruine trui breien, heet het op z'n Haags. Poepen. En we praten er liever niet over. Op de Houtrustschool in Den Haag is dat maandag wel anders. Behalve taal, rekenen en geschiedenis krijgen ze daar maandag poeples, jawel je leest het goed, poeples. Overigens is de les alleen theoretisch, de praktijk mogen de kinderen op hun gemak doen.

Chirurge Vera Rempe van de Proctoskliniek geeft de les aan de kinderen van groep 3, 4 en 5. Ze ziet dagelijks volwassenen bij haar langskomen die problemen hebben met de stoelgang. Het lukt de mensen niet, het doet pijn of er zit bloed bij de ontlasting en dat wordt vaak veroorzaakt door verkeerd poepen.Daarom wil Rempe de kinderen leren gezond te poepen. Mensen hebben best ongezonde gewoontes zoals persen bij het poepen of de poep te lang ophouden. Daardoor krijg je problemen.Het meest voorkomende probleem is harde poep. Die keutel wordt er nog wel eens met geweld uitgeperst. En daar is je lichaam niet op gebouwd aldus Rempe. Gelukkig is het best makkelijk om je poep zachter te krijgen. Je moet op je eten letten, vooral de vezels zijn belangrijk en voldoende vocht binnen krijgen. Dus goed drinken.Veel mensen met problemen luisteren ook niet goed naar hun lichaam. Op het moment dat de aandrang er is om naar de wc te gaan stellen ze dat uit of als ze wel meteen naar de wc gaan moet het allemaal snel, snel, snel. In beide gevallen wordt de drol met geweld naar buiten geduwd. En dat is niet gezond. 'Het allerlaatste stukje van de darmen, de anus, bestaat uit slijmvlies en spieren en die zijn niet gemaakt om zware druk uit te oefenen.'Dat ophouden van de poep is een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de les op de Houtrustschool. Kinderen en volwassenen willen niet op school of werk poepen.De wc's zijn niet fijn. Je hebt geen privacy, de wc's zijn niet schoon en ze zijn niet geluidsdicht (stel je voor dat iemand je hoort!). Met de groep wordt besproken hoe je daarmee om kan gaan.En een belangrijkste tip is de zithouding. Bij het poepen is het van belang dat je ietwat onderuit gezakt zit, omdat het rectum en de anus zich dan in een verticale positie bevinden en de drol dan makkelijk, en zonder persen je lichaam verlaat. Rempe adviseert kinderen een krukje onder hun voeten te zetten voor de goede houding.