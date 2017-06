Feestjes verdringen sporters: Haagse kantines op de vingers getikt

Sporthal Oranjeplein (beeld: Google Maps)

DEN HAAG - De huurovereenkomsten van vier kantines in sporthallen zijn door de gemeente Den Haag per direct beëindigd. Dat schrijft wethouder Rabin Baldewsingh in een brief aan de gemeenteraad. Na een onderzoek van de gemeente blijkt dat de kantines vaker gebruikt worden voor bijvoorbeeld feestjes dan voor sporters.

Het gaat om de kantines van de hallen Oranjeplein, Transvaal, Lipa en Gaslaan. Naast de organisatie van feestjes, werden sommige kantines illegaal onderverhuurd.



Ook in de sporthallen Leidschenveen, Zuidhage en 't Zandje was het mis. Daar ging het echter om incidentele gevallen. De gemeente wil deze huurders de kans geven zich in de toekomst wel aan de afspraken te houden. Blijkt het in de toekomst alsnog mis te gaan, dan zullen ook deze contracten verbroken worden.



Niet per direct dicht



Huurders van de kantines die structurele fouten hebben begaan, kunnen het besluit aanvechten bij de rechter. Tot die tijd mag de kantine open blijven.



De sporthallen Houtrust, Boswijk en Loosduinen hebben het wel goed voor elkaar, daar werden geen misstanden geconstateerd.



