Gouda en Alphen aan den Rijn moeten mogelijk meebetalen aan eigen parkeerservice

Foto: Omroep West

GOUDA - De gemeenten Gouda en Alphen aan den Rijn horen eind deze maand of ze moeten bijbetalen aan het financiële tekort van de parkeerdienst ParkeerService. Het bedrijf zit al enige tijd in financiële en bestuurlijke problemen.

ParkeerService regelt het parkeerbeheer voor zestien gemeenten in Nederland. De gemeente Gouda neemt sinds april van dit jaar drie producten en diensten af: digitale parkeervergunningen, bezoekersregeling en de website. Of Gouda moet gaan meebetalen is volgens een woordvoerder niet heel waarschijnlijk.



'De gemeente Gouda is vorig jaar ingestapt maar neemt sinds dit jaar pas diensten af. Het bedrag dat we zullen betalen zal zeer beperkt zijn. Mogelijk zal er alleen sprake zijn van een vergoeding omdat we pas dit jaar producten van ParkeerService afnemen.'



Bezuinigingen



De problemen bij de parkeerdienst zouden ontstaan zijn doordat in het verleden de kostprijs voor de gemeenten nooit gecorrigeerd is naar inflatie, waardoor de kosten stegen maar de inkomsten niet. Daarnaast werden de tarieven in 2015 ook nog eens verlaagd, terwijl de bijbehorende bezuinigingen nooit werden gehaald.



Op 22 juni vindt er een aandeelhoudersvergadering plaats waarna duidelijk worden of en hoeveel de twee gemeenten uit onze regio moeten meebetalen en welke gevolgen dit heeft voor de inwoners.