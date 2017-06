Maak Haagse Johan blij met schaalmodel rode Rotterdamse/Haagse stadsbus

Johan zoekt rode stadsbus

DEN HAAG - 'Vroegah', toen Johan Wanningen uit Den Haag een jaar of 5 was wilde hij dolgraag een schaalmodel hebben van een rode DAF-bus. Helaas wilde de verkoper van de speelgoedwinkel deze niet uit de etalage halen, dus het feestje ging niet door.

Later ging Johan in Rotterdam werken. Hij nam dan bus 38 van Hilligersberg naar Zevenkamp om op zijn werk te komen. En in welke bus zat hij dan altijd? Juist! De rode bus waar hij vroeger als klein jongetje van droomde. Kleine jongens worden groot, maar Johan heeft nog steeds de wens deze rode DAF-bus te hebben. Het schaalmodel uiteraard, de echte is iets te groot om voor de deur te parkeren.



Heb jij deze bus? Laat het SuperDebby weten! Mail naar superdebby@omroepwest.nl. Er mag uiteraard ook een ander nummer op de bus staan.





