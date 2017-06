'Veroorzaker ongeluk tankstation onder invloed drugs'

GOUDA - De man die zondagavond een ongeluk veroorzaakte in tankstation De Andel in Gouda was waarschijnlijk onder invoed van drugs. Dat zegt de politie. De automobilist botste met zijn auto eerst tegen een pomp en daarna tegen een geparkeerde auto. De schade was aanzienlijk.

Een 20-jarige Rotterdammer verloor de macht over het stuur . Hij bleef ongedeerd, maar moest wel zijn rijbewijs inleveren. Omdat de politie vermoedde dat de man drugs had gebruikt werd hem om een bloedtest gevraagd, maar dat weigerde hij. De Rotterdammer is aangehouden.De vriendin van de man lag bewusteloos in de auto. De politie denkt dat zij mogelijk al voor het ongeluk buiten bewustzijn was onder invloed van drank of drugs. Ze is naar een ziekenhuis gebracht.In de andere auto zat een gezin uit Doetinchem. Een 48-jarige vrouw werd naar een ziekenhuis gebracht voor controle, de andere gezinsleden bleven ongedeerd.Het is het tweede ongeluk bij De Andel binnen een jaar. In september 2016 reed een automobilist tegen het gebouw van het tankstation. Dat leidde tot een verwoestende brand . Het nieuwe pompgebouw ging in maart van dit jaar open.