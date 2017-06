Nieuw stadskantoor Delft geopend

Foto: ANP

Vanwege eerdere financiële problemen van Delft is er door de gemeenteraad zorgvuldig gekeken naar de kosten van het nieuwe stadskantoor, legt een woordvoerder uit.'Die kosten bleken even hoog te zijn als het huisvesten van de ambtenaren op vier verschillende locaties. Wel werd het ontwerp aangepast en het stadskantoor kreeg een aangepast ontwerp met een verdieping minder', aldus de gemeente.De ambtenaren die nu in het nieuwe stadskantoor zitten, werkten op verschillende plekken in de stad. Die locaties worden nu verhuurd, of zijn verkocht.Het stadskantoor aan de Phoenixstraat is inmiddels verkocht aan Xior Student Housing. 'De Rode Haan' aan de Westlandseweg wordt verhuurd, van de ruimte aan de Torenhove heeft de gemeente de huur opgezegd en voor de vierde locatie, de Staalweg, zijn plannen in verre staat van ontwikkeling. Wat die plannen zijn mocht de woordvoerder nog niet toelichten.De ontwikkeling van de spoorzone en de bouw van de spoortunnel bracht Delft in 2014 in zware financiële problemen. De tekorten liepen op tot 80 miljoen euro.In april meldde de stad dat Delft, door een aantal meevallers, uit de rode cijfers is. Er was weer geldom te investeren in de stad en de ozb omlaag kan.Het Stadskantoor wordt zaterdag officieel geopend door de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt. Er zijn dan allerlei activiteiten zoals 'burgemeester voor 1 minuut' en een speurtocht voor kinderen.