ADO Den Haag haalt Joe van der Sar definitief binnen

Joe van der Sar in het shirt van Ajax (foto: Ajax.nl)

DEN HAAG - Het is rond. Joe van der Sar speelt volgend seizoen bij ADO Den Haag. De zoon van Edwin van der Sar werd bij Ajax te licht bevonden en kon daardoor vertrekken.

Via Twitter heeft Dick Tuit, de zaakwaarnemer van Van der Sar, het nieuws bevestigd. Omroep West meldde eerder dat de 19-jarige keeper naar het beloftenteam van ADO zou komen. Dat wordt aankomend seizoen een op zichzelf staand team met oud-speler Virgilio Teixeira als trainer. ADO Den Haag wil hem daar laten rijpen.Van der Sar jr. doorliep de jeugd van Manchester United en voetbalvereniging Noordwijk. In 2013 stapte hij over naar de jeugdopleiding van Ajax.