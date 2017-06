Oorzaak huiduitslag Dobbeplas bekend

PIJNACKER-NOOTDORP - De uitslag die een aantal zwemmers hebben gekregen na een duik in de Dobbeplas in Pijnacker-Nootdorp wordt veroorzaakt door groenalg. Dat heeft het Hoogheemraadschap van Delfland maandag bekendgemaakt.

Eind mei kregen meerdere mensen jeukklachten na een verkoelende duik in de plas 'Mijn dochter en haar vriendin hadden ontzettende jeuk . Ze zijn maar kort in het water geweest, maar de klachten kwamen snel opzetten', liet een moeder weten aan Omroep West. 'Lang douchen gaf wat verlichting, toen trok de jeuk weg'.Uit recente metingen bleek dat er geen blauwalg in het water zat. Ook werd de geïrriteerde huid niet veroorzaakt door zwemmersjeuk . Het Hoogheemraadschap Delfland deed daarom een extra onderzoek. Daar blijkt dus nu uit dat het om bloei van groenalg gaat. Om precies te zijn van de Gonyostomum semen.Het Hoogheemraadschap adviseert om niet in of bij het riet en de waterplanten te spelen of te zwemmen. 'Omdat het om natuurwater gaat hebben we helaas niet alle omstandigheden zelf in de hand', beëindigt de waterschapbeheerder het advies op de site