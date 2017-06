Duizenden reacties bij Europol op foto's kindermisbruik

DEN HAAG - Europol heeft al 10.000 reacties gehad nadat de internationale politieorganisatie anderhalve week geleden delen uit foto's van kindermisbruik online had gezet. Door deze foto's, waarop geen kinderen maar wel spullen op de achtergrond te zien zijn, hoopt Europol dat mensen die objecten herkennen en kunnen helpen met de identificatie van de slachtoffers.

Hoewel er nog geen arrestaties zijn verricht, is Europol ervan overtuigd dat er met de binnengekomen informatie kinderen gered kunnen worden van het misbruik. De 10.000 tips komen uit de hele Europese Unie. Cijfers vanuit Nederland zijn er niet.Kleine tips kunnen soms helpen om een zaak op te lossen, aldus Europol, dat een hoofdkantoor in Den Haag heeft. Een Nijntje-knuffel op de achtergrond van een foto leidde de Amerikaanse politie in de zaak van Robert M. naar Nederland. De foto werd gedeeld door Interpol en de knuffel werd door agenten herkend als Nederlands, waarna het balletje ging rollen.Op de website van Europol zijn twintig foto's gepubliceerd, afkomstig uit verschillende Europese onderzoeken.