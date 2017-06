Oorzaak storingen Koningin Julianabrug bekend

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is de schuld van de veiligheidssystemen dat er zoveel storingen aan de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn. Dat hebben technici van aannemer Mourik medegedeeld aan wethouder Tseard Hoekstra (VVD), meldt mediapartner Studio Alphen.

Uit veiligheidsoogpunt schiet de Julianabrug in storing zodra een van de veiligheidssystemen een probleem ontdekt tijdens het op- en neerhalen. Het brugdek beweegt vanaf dat moment niet meer en blijft vaak half open staan. Het duurt gemiddeld twee uur voordat de Julianabrug dan weer werkt.Nu worden voor de derde keer dit jaar onderdelen vervangen. Dat gebeurt de komende twee weken. 'Mourik is ervan overtuigd dat dit écht de oplossing is. De vorige keer zijn bepaalde componenten vervangen, nu komen er bijvoorbeeld andere type schakelaars in', zegt Hoekstra.De provincie Zuid-Holland eist dat er bij bruggen bepaalde systemen gebruikt worden en die blijken storingen te veroorzaken.Ook op andere plekken in Zuid-Holland hebben de voorgeschreven schakelaars problemen veroorzaakt. 'Dus heeft de provincie nu ook gezegd: Dan zit het dus in dit element en dan moeten we er wat aan doen', vervolgt Hoekstra.Vorige week had de Koningin Julianabrug zelfs zes keer storing. Sinds vorig jaar juni kan Alphen weer gebruik maken van de veelgeplaagde brug, maar de oeververbinding is nog altijd niet opgeleverd.'Pas als de brug drie maanden storingvrij draait, gebeurt dat', zegt Hoekstra. Iedere keer als er een storing optreedt, begint de teller weer op nul. De laatste stremming aan de brug was afgelopen zaterdag nog.