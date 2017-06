Arantxa Rus na vier jaar in tweede ronde WTA-toernooi

MONSTER - Arantxa Rus heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het Ricoh Open. De tennisster uit Monster was op het gras van Rosmalen met 5-7 6-2 6-3 te sterk voor de als zesde geplaatste Hongaarse Tímea Babos

Rus kwam in juli 2013 voor het laatst verder dan de eerste ronde van een WTA-toernooi. Toen verloor ze in de kwartfinales van Bad Gastein. Daarna deed de 26-jarige tennisster vooral mee aan ITF-toernooien. Af en toe haalde Rus nog het hoofdschema van een WTA-evenement, maar daarin verloor ze dan direct.Rus, die in 2012 de vierde ronde haalde van Roland Garros, staat op de wereldranglijst op de 183e plaats. Babos is de nummer 36. In de volgende ronde staat Rus tegenover de Tsjechische Andrea Hlavácková of de Kazachstaanse Jaroslava Sjvedova.Kiki Bertens heeft een forse duikeling op de wereldranglijst gemaakt. De Wateringse zakte van de 18e naar de 27e positie. Ze leverde veel punten in door haar matige optreden op Roland Garros. Bertens werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. Vorig jaar had ze nog de halve finales bereikt.