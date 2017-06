Nicolette van Dam rent met Haagse leerlingen tegen kinderarbeid

Nicolette van Dam rent met kinderen door Haagse Bos

DEN HAAG - Driehonderd basisschoolleerlingen hebben in het Haagse Bos samen met presentatrice en UNICEF-ambassadeur Nicolette van Dam gerend om geld op te halen tegen kinderarbeid. Het is de eerste UNICEF Loop in het Haagse Bos.

'Ik vind het stom dat kinderen als ze nog klein zijn moeten werken’, zegt een jongen die staat uit te hijgen van de sponsorloop. ‘Kinderen moeten gewoon naar school kunnen en daarom vind ik het leuk om mee te rennen en geld op te halen.'



De kinderen haalden geld op door zich te laten sponsoren voor de loopwedstrijd. UNICEF gaat het geld besteden aan projecten in Ivoorkust. Van de 1,4 miljoen werkende kinderen, werken 155.149 kinderen onder gevaarlijke omstandigheden in de cacaosector. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld. 'Kinderen hebben recht op bescherming en onderwijs. We moeten kinderarbeid uitbannen om deze rechten te kunnen waarborgen', vindt Van Dam.



Internationale Dag tegen Kinderarbeid



Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor werkende kinderen. In totaal zijn er bijna 170 miljoen kinderarbeiders. Ze werken in de landbouw, als huissloven, in steengroeven en goudmijnen, in de seksindustrie, op plantages of in fabrieken.



'Kinderen die dit soort werk doen, gaan niet naar school en worden vaak misbruikt en uitgebuit. Met alle gevolgen van dien, ze zijn vaak ziek, raken gewond of komen om. Het is dus ontzettend belangrijk dat we kinderarbeid uitbannen', Mark Wijne, kinderarbeid-expert bij UNICEF.



UNICEF Loop



Kinderen uit heel Nederland hebben afgelopen schooljaar meegedaan met een UNICEF Loop tegen kinderarbeid. De teller van het ingezamelde geld staat op bijna 300.000 euro.



Door: Anita Janssen Correctie melden