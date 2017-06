Ricky van den Bergh keert als speler terug op de Haagse velden

DEN HAAG - Ricky van den Bergh heeft zijn voetbalschoenen uit de kast gehaald. De oud-profvoetballer van ADO Den Haag gaat weer voetballen. Vanaf volgend seizoen vertegenwoordigt hij Wateringse Veld GONA/FC Kranenburg, dat in de vierde klasse uitkomt.

In het seizoen 2002/2003 maakte Van den Bergh zijn profdebuut bij Sparta Rotterdam. Via FC Kranenburg kwam de Hagenaar daar terecht. Verder kwam hij ook uit voor RKC Waalwijk, Heracles Almelo en ADO Den Haag. Zijn profcarrière sloot hij af waar hij begon, bij Sparta.Het is niet voor het eerst dat Van den Bergh voor een amateurclub gaat spelen. Van 2011 tot 2013 speelde hij voor Spakenburg. Daarna verkaste hij naar DHC.Van den Bergh was dit seizoen hoofdcoach bij het Delftse DHC. Daar werd hij in mei op non-actief gesteld, omdat hij 60 euro uit de clubkas zou hebben gestolen . De club deed aangifte tegen Van den Bergh, maar volgens hem ging het om een groot misverstand.