‘Beetje extra kit, en het lek is gedicht’, Solar Boat na mislukte demonstratie weer het water in

Solar Boat (Foto: TU Delft)

DELFT - Het klonk veelbelovend: een boot op zonne-energie, vliegend over het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Maar de demonstratie van vorige week donderdag in bijzijn van het publiek en de media flopte: de boot kwam het water niet uit door een waterlek bij de elektronica. Knap lastig, zou je zeggen, straks op open zee, maar volgens manager Philip de Rijk geen reden tot zorg: ‘Beetje extra kit, en het lek is gedicht.’





Het team van De Rijk is na de mislukte demonstratie overgegaan op de orde van de dag: ‘We voeren eigenlijk voortdurend testen uit met de boot. De software wordt geperfectioneerd, en we verwachten dat de boot aan het einde van deze week weer vlekkeloos vliegt.’



